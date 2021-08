Tóquio abre Jogos Paralímpicos adiados pela pandemia

Numa cerimónia sem público, devido à pandemia de covid-19, Tóquio vai marcar o início da 16.ª edição do evento, que "coroará" 539 campeões paralímpicos em 22 modalidades, entre as quais o badminton e o taekwondo, que se estreiam no programa.Devido às restrições impostas pela pandemia, que obrigou ao adiamento da competição por um ano, o número de elementos das 163 comitivas presentes no estádio será reduzido, devendo Portugal estar representado por 24 atletas.

Tóquio torna-se a primeira cidade a acolher a competição paralímpica pela segunda vez, depois de ter organizado o evento em 1964, no mesmo ano em que recebeu os Jogos Olímpicos, tendo então recebido 390 atletas, de 22 países.