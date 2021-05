Tóquio2020. Bicampeão olímpico David Rudisha falha Jogos

Michel Boeting explicou que o atleta, de 32 anos, tem um problema crónico num tendão da coxa, que o tem impedido de competir desde 2017, podemos mesmo ser obrigado a terminar a carreira, revelou em declarações à Associated Press



“Ele está a pensar no próximo passo que vai dar. Pode terminar a carreira ou pode continuar a treinar. Quando falo com ele e falamos nos Jogos Olímpicos, os olhos dele brilham. Mas é certo que não vai estar em Tóquio”, disse Boeting.



Nos Jogos de Londres, em 2012, Rudisha conquistou a medalha de ouro dos 800 metros e estabeleceu um novo recorde mundial, com o tempo 1.40,91 minutos, marca que, passado quase uma década, continua insuperável.



Quatro anos depois, o atleta queniano defendeu com sucesso o título olímpico no Rio de Janeiro (1.42,15 minutos).



Além do sucesso olímpico, Rudisha sagrou-se campeão mundial em 2011 e 2015.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto.