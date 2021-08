Tóquio2020. COI investiga caso da atleta bielorrussa

Tsimanouskaya procurou proteção da polícia no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no dia anterior, e desde então tem estado "num lugar seguro" e à espera de viajar do Japão para a Polónia, que lhe ofereceu um visto humanitário, revelou o porta-voz do COI, Mark Adams.", acrescentou Adams numa conferência de imprensa em Tóquio.Tsimanouskaya está "" e está também a receber assistência do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, disse o porta-voz do COI, acrescentando que o organismo desportivo internacional planeia publicar os resultados da sua investigação sobre o caso ainda esta terça-feira.", disse Adams.A atleta deverá embarcar num voo para a Polónia nas próximas horas, de acordo com a emissora estatal japonesa NHK.Kryscina Tsimanouskaya "", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Marcin Przydacz, numa mensagem na rede social Twitter.O marido da atleta, Arseni Zdanevitch, tinha admitido antes que Krystsina Tsimanouskaya pretendia ir para a Polónia por recear pela sua segurança na Bielorrússia.