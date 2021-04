Tóquio2020. Comité Olímpico admite realizar Jogos à porta fechada

Seiko Hashimoto que lidera o comité organizador Tóquio2020 desde fevereiro, após a demissão do antecessor devido a um escândalo sexual, frisou que os organizadores estão a fazer tudo para que os Jogos Olímpicos não venham a ser anulados.Face às incertezas relacionadas com a crise sanitária, os organizadores adiaram para junho a decisão sobre a presença ou não de espetadores nos locais.Em março, tinha sido decidida a interdição aos espetadores oriundos do estrangeiro.No Japão, a região de Tóquio e outras três províncias enfrentam desde o passado domingo o terceiro estado de emergência por causa do aumento de casos de covid-19 e que impõe restrições aos eventos desportivos que devem decorrer "à porta fechada".Os hospitais japoneses encontram-se atualmente sob uma grande pressão, sendo que os organizadores dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020 têm sido criticados por pedirem a colaboração extraordinária dos médicos japoneses para os eventos desportivos, caso se venham a realizar.





Ausência de público é forte hipótese







", disse Hashimoto.", disse.Numa tentativa de apaziguar o ceticismo da população japonesa que maioritariamente defende um novo adiamento ou mesmo a anulação dos Jogos Olímpicos, a organização publicou esta semana novos manuais com as medidas antivírus.A quarentena para os desportistas não vai ser exigida e a vacina não vai ser obrigatória.Seiko Hashimoto refere na entrevista à AFP que as medidas vão continuar a ser "adaptadas" mas diz-se convencida de que os Jogos Olímpicos podem decorrer de forma segura.", disse.Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 23 de julho a 8 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19.