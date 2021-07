Tóquio2020. Espanha e Eslovénia vencem no basquetebol com Doncic em destaque

A Espanha, medalha de bronze no Rio2016, e a estreante Eslovénia iniciaram esta segunda-feira o torneio de basquetebol masculino dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 com triunfos no Grupo C, num dia marcado pelo ‘festival’ do base Luka Doncic.