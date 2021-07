Tóquio2020. Ginasta Daiki Hashimoto ‘retém’ no Japão ouro no concurso geral

O japonês Daiki Hashimoto conquistou esta quarta-feira a medalha de ouro no concurso completo de ginástica de Tóquio2020, prolongando a hegemonia do país organizador dos Jogos Olímpicos na prova ‘all-around’ individual.