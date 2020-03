Tóquio2020. Grécia entrega chama olímpica ao Japão em cerimónia à porta fechada

Na cerimónia participaram apenas o presidente do Comité Olímpico da Grécia, Spyros Kapralos, os portadores da chama e uma pequena delegação do país anfitrião da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que estão agendados para o período entre 24 de julho e 9 de agosto.O grego Lefteris Petrounias, campeão olímpico nas argolas, correu com a chama pelo estádio, entregando-a à compatriota Katerina Stefanidi, campeã olímpica do salto com vara, que, cumprindo a tradição, acendeu uma pira.A chama foi de seguida entregue de forma solene à representante nipónica, a antiga nadadora Naoko Imoto, tendo depois sido colocada num recipiente próprio para ser transportada para o Japão.Em comunicado, a nova presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, desejoue manifestou a esperança de que “”.Através de um vídeo, o presidente do comité organizador dos Jogos Tóquio2020, Yoshiro Mori, agradeceu à Grécia “a celebração da cerimónia, apesar das dificuldades atuais”, e anunciou que a chama olímpica percorrerá o Japão durante 121 dias.

A pandemia da Covid-19 tem levado ao cancelamento de inúmeros eventos desportivos, mas o comité organizador dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 continua a garantir que os dois eventos, agendados para os meses de julho, agosto e setembro, vão realizar-se.