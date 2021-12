Tóquio2020. Jogos custaram 11,2 mil milhões de euros

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, disputados no verão de 2021 sem público devido à pandemia de covid-19, terão custado 11,2 mil milhões de euros (ME), um valor abaixo do previsto, informou a organização.