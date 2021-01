Tóquio2020. Pré-olímpico de natação artística adiado para maio

A competição marcada para o Centro Aquático de Tóquio estava marcada para entre 4 e 7 de março e foi adiada para entre 1 e 4 de maio, para “garantir as condições mais igualitárias para a participação dos atletas”, referiu a organização, tendo em conta as restrições de viagens em vigor no país.



As portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves aguardam a realização desta competição de apuramento para as competições de natação artística (era designada por sincronizada até 2017) para Tóquio2020.



As restantes provas de qualificação direta de natação mantêm-se previstas para o Japão, caso da Taça do mundo de saltos, entre 18 e 23 de abril, da maratona de águas abertas, em 29 e 30 de maio.



A próxima prova prevista para Tóquio, e a primeira do ano, é o torneio pré-olímpico de râguebi em cadeira de rodas, em 3 e 4 de abril.



O Japão está em estado de emergência até 7 de fevereiro, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e fechou praticamente todas as fronteiras, dificultando as viagens para o país.



Os atletas podiam viajar para o país para preparar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, mas o governo japonês revocou essa exceção no início de janeiro.