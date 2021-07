Tóquio2020. Rep. Checa, Itália, Alemanha e Eslovénia fecham vagas no basquetebol

República Checa, Itália, Alemanha e Eslovénia conquistaram as últimas quatro vagas no torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencerem as respetivas finais dos quatro pré-olímpicos, de Victoria, Belgrado, Split e Kaunas.