Tóquio2020. Rui Hachimura e Yui Susaki são os porta-estandarte do Japão

Rui Hachimura, jogador dos Washington Wizards da NBA, e a campeã mundial de luta Yui Susaki foram os escolhidos pelo Comité Olímpico do Japão, país que vai ter 580 atletas nos Jogos.



O Comité Olímpico Internacional (COI) incentivou as estruturas nacionais a designarem dois porta-estandarte, para que ambos carreguem conjuntamente a bandeira na cerimónia de abertura de Tóquio2020.



A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, e o saltador Nelson Évora, campeão em Pequim2008, vão ser os porta-estandarte de Portugal.



Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.