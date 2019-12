Tóquio2020. Sara Catarina Ribeiro faz mínimos na maratona

Sara Catarina Ribeiro correu a prova em 2:26.40 horas, retirando mais de três minutos ao seu anterior recorde pessoal, que era de 2:30.10, conseguido em 2016.

Com a marca conseguida este domingo, Sara Catarina Ribeiro tornou-se a nona portuguesa a baixar das 2:27 horas na maratona e aumentou para 29 o número de vagas asseguradas por Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Vanessa Carvalho fez a sua estreia na distância com uma marca de 2:40.29, no 35.º lugar, enquanto Inês Monteiro desistiu depois dos 25 quilómetros.



A prova feminina da maratona de Valência foi dominada pelas atletas etíopes, com Roza Dereje a triunfar com um novo recorde da prova, com 2:18.30 horas, batendo por três segundos Azmera Abreha e por 16 Birhane Dibaba.



Na corrida masculina, o etíope Kinde Atanaw Alayew estreou-se na distância com um triunfo e com um novo recorde da maratona de Valência, com 2:03.51 horas.



O turco Kaan Kigen Ozbilen foi segundo classificado e bateu o recorde da Europa, com 2:04.16 horas, com o etíope Guuye Adola a fechar o pódio (2:04.42).



Rui Pinto foi o melhor português, na 47.ª posição, com 2:15.30 horas, retirando mais de três minutos ao seu recorde pessoal, que era de 2:19.09, enquanto Nuno Lopes foi 63.º (2:18.58). Samuel Barata e Hermano Ferreira desistiram.