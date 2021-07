Tóquio2020. Seis atletas na representação olímpica de Cabo Verde

“São seis atletas olímpicos e dois paralímpicos com a força de mais de um milhão de cabo-verdianos”, anunciou o COC.



De acordo com o comité cabo-verdiano, Sandrine Billiet, no judo (através da quota continental), e David Pina, no boxe (por convite), foram os últimos atletas a garantir um lugar na representação olímpica de Cabo Verde, já no final de junho.



Antes, Jordin Andrade garantiu um lugar no atletismo, para competir nos 400 metros barreiras (repetindo a presença de 2016), qualificado através do seu "ranking", tal como Troy Pina e Jayla Pina, que se estreiam em Jogos Olímpicos na modalidade de natação.



Cabo Verde garantiu em 27 de maio a primeira presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, através da atleta de ginástica rítmica Márcia Lopes, que participará na competição por convite do Comité Olímpico Internacional, sendo “uma das mais cotadas ginastas africanas".



Em 2016, naquela que foi até então a maior representação olímpica de Cabo Verde, o arquipélago levou aos Jogos no Rio de Janeiro cinco atletas, em quatro modalidades (atletismo, ginástica, boxe e taekwondo).



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.