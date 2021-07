Tóquio2020: Sha`Carri Richardson falha os 100 metros por consumo de marijuana

A notícia foi avançada pelo jornal The New York Times e hoje confirmada pela própria atleta, em declarações ao programa Today, do canal NBC.



A suspensão por marijuana é de somente um mês, em primeira infração, mas neste caso tem efeitos 'demolidores' para a atleta, de 21 anos, já que a impede de correr a prova 'rainha' do calendário olímpico, só podendo eventualmente ser repescada para a estafeta de 4x100 metros, em 05 de agosto, se a federação dos Estados Unidos o entender e o comité olímpico nacional confirmar.



O teste positivo de Sha’Carri Richardson aconteceu em 28 de junho, nas seletivas realizadas em Eugene, pelo que pode voltar a competir em 28 de julho.



De uma só vez, foram anulados os seus resultados vitoriosos em 200 metros (a prova em que foi feita a colheita em causa) e 100 metros das seletivas, com todas as outras atletas a subirem um lugar, com repercussão na equipa olímpica.



"Quero dizer a todos os meus fãs, à minha família e aos meus patrocinadores que peço desculpa. A todos, peço desculpa por não ter sabido controlar as minhas emoções naquele período", disse a atleta, na televisão, evocando a notícia da morte da mãe.



Em abril, a atleta tinha corrido os 100 metros em 10,72 segundos, passando a ser a sexta mulher mais rápida do mundo.



Para Tóquio, era a grande esperança para quebrar a hegemonia jamaicana numa prova em que não há ouro olímpico para os Estados Unidos há 25 anos - a última campeã foi Gail Devers, em 1996.