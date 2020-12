Tóquio2020. Thiago Braz luta com Duplantis no salto à vara

No Rio2016, Thiago Braz conquistou o único título olímpico do atletismo brasileiro ao saltar 6,03 metros, estabelecendo o recorde olímpico, e ao surpreender o detentor do título e então recordista mundial, o francês Renaud Lavillenie, que terminou o concurso com 5,98, após falhar 6,03 e 6,08.Agora, o jovem Armand Duplantis, de 21 anos, tomou a dianteira mundial da especialidade, vencendo todas as competições disputadas em 2020, fixando o novo recorde do mundo em 6,18 metros, na pista coberta de Glasgow, na Escócia, em 15 de fevereiro, e conseguindo o melhor salto de sempre ao ar livre, com a barra nos 6,15, em Roma, em 17 de setembro último.”, afirmou o saltador brasileiro.Após um dos treinos no centro de estágio de Rio Maior, em declarações à agência Lusa, Thiago Braz, de 26 anos, reiterou o sonho concretizado, em 15 de agosto de 2016, atestando a sua capacidade para igualar os 6,15 metros saltados por Duplantis.





Thiago Braz prepara agora a fase de “transição” que é a temporada de pista coberta, durante a qual quer “”, porque “”.”, concluiu.

O campeão olímpico foi dos últimos dos mais de 200 atletas brasileiros a estagiar em Rio Maior, no âmbito da Missão Europa, organizada pelo Comité Olímpico do Brasil (COB), entre julho e dezembro, tendo em vista a preparação para os Jogos Tóquio2020, agora agendados para entre 23 de julho e 9 de agosto de 2021.