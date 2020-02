Tóquio2020. Veterano brasileiro Paulo Paula quer terceira maratona olímpica

"Sabemos que chegamos a uma certa idade e há limitações... Quero provar no Brasil e em Portugal que a idade é simplesmente algo que se tem. Quando se deseja algo com muita disciplina e determinação conseguimos atingir o resultado", disse o atleta canarinho radicado em Portugal desde 2011.



Na maratona de Sevilha, Espanha, disputada no domingo, o atleta atingiu a sua melhor marca de sempre, com o seu recorde pessoal fixado agora em 2:10.08 horas.



"Eu treino para correr sempre em condições. Não faço mais nada. Fico feliz por estar a quebrar esta barreira. Um atleta de 40 anos fazer a melhor marca, com recorde pessoal. Tinha 2:10,23 de 2012... e agora em 2020 faço esse grande resultado", congratulou-se.



Paulo Paula foi oitavo em Londres2012 com 2:12.17 horas, enquanto no Rio2016 foi 15.º com 2:13.56: em 2 de maio saberá se entra na seleção do Brasil para Tóquio2020, uma vez que está pendente do resultado de outros compatriotas que consigam os mínimos.



Ainda sem certezas quanto ao seu destino, em 29 de março vai ao campeonato do Mundo de meia-maratona em Gdínia, Polónia, e tem previsto correr mais uma maratona, pois os Jogos Olímpicos são "para pensar só depois de maio".



Paulo Paula congratula-se por ter "duas famílias", nomeadamente Brasil e Portugal, onde reside desde 2011, agora em Perafita, arredores do Porto, com patrocinadores que fazem com que "nada falte".



"Eu como atletismo, respiro atletismo, durmo atletismo e acordo atletismo. É algo que eu amo fazer. Sou competitivo e aos 40 anos quero superar todos os limites, para quem pensa que os há", vincou, confiante de que "acreditar nos sonhos é a melhor forma de os concretizar".