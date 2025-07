Tour: Almeida tem fratura numa costela, mas deve alinhar na oitava etapa

“Após uma primeira observação clínica, submetemo-lo a exames radiológicos relevantes. Foi confirmado que tem uma fratura de costela do lado esquerdo, assim como escoriações profundas no corpo. Felizmente, sem concussão”, lê-se no comunicado enviado pela UAE Emirates.



O português de 26 anos ficou envolvido numa queda aparatosa a pouco mais de seis quilómetros do final dos 197 entre Saint-Malo e o Muro da Bretanha, perdendo 10.13 minutos para o vencedor, o seu líder esloveno Tadej Pogacar.



“Iremos monitorizá-lo atentamente e os próximos dias serão muito difíceis para ele, mas, neste momento, ele deverá ser capaz de começar a etapa de amanhã [sábado]”, acrescenta a nota, assinada pelo director médico da equipa, Adrian Rotunno.



Sétimo à partida para a jornada, o melhor voltista português da atualidade, que cortou a meta com o equipamento rasgado e sangue nas pernas e braços, desceu à 28.ª posição da geral, a 12.21 minutos do seu companheiro na UAE Emirates, despedindo-se da luta pelo pódio.



No sábado, o quarto classificado do Tour2024 e terceiro do Giro2023 deverá alinhar na oitava etapa, que liga Saint-Méen-le-Grand a Laval em 171,4 quilómetros essencialmente planos.