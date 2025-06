Tour: Campeão do Giro Simon Yates, Van Aert e Kuss vão escoltar Vingegaard

“Com estes oito corredores muito fortes, acreditamos no plano que traçámos para o Tour. Desde o primeiro dia, teremos de ser uma equipa preparada para escoltar o Jonas irrepreensivelmente na geral”, sublinhou o diretor Grischa Niermann, citado no comunicado da equipa neerlandesa.



Campeão em 2022 e 2023 e ‘vice’, atrás de Tadej Pogacar (UAE Emirates), em 2021 e 2024, Jonas Vingegaard vai liderar a Visma-Lease a Bike na 112.ª ‘Grande Boucle’, tendo como principais gregários os norte-americanos Matteo Jorgenson, vencedor do Paris-Nice e oitavo no Tour2024, e Sepp Kuss, campeão da Vuelta2023, e o belga Wout van Aert.



Além do ciclista mais combativo (e decisivo) da última Volta a Itália, o dinamarquês contará com o apoio do campeão em título da ‘corsa rosa’, o britânico Simon Yates, num ‘oito’ que conta ainda com os belgas Tiesj Benoot e Victor Campenaerts e o italiano Edoardo Affini, que substituiu o francês Christophe Laporte no elenco inicialmente delineado pelos neerlandeses.



O campeão europeu de fundo de 2023 não recuperou atempadamente de um vírus, o que vai permitir a Affini, o atual campeão continental de contrarrelógio, estrear-se no Tour, aos 29 anos.



“Haverá oportunidades para vários corredores lutarem por vitórias em etapas. Estamos deliberadamente a focar-nos em nós próprios e nos nossos planos. Fizemos a preparação ideal e, com ela, pensamos que podemos alcançar o melhor resultado possível”, declarou Grischa Niermann.



Vingegaard, de 28 anos, vai procurar conquistar o seu terceiro Tour na 112.ª edição da Volta a França, que arranca em 05 de julho, em Lille, e termina em 27 de julho, em Paris.



No entanto, o dinamarquês terá pela frente um Pogacar que o derrotou de forma clara há pouco mais de uma semana no Critério do Dauphiné e que também contará com uma ‘super’ equipa, na qual estará o português João Almeida, quarto classificado da passada edição da ‘Grande Boucle’.