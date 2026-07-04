Tour. Clément Berthet é o primeiro desistente após queda aparatosa no `crono`

O corredor de 28 anos foi a principal ‘vítima’ das duas aparatosas quedas que marcaram o exercício coletivo com que arrancou este Tour, tendo-se desequilibrado e embatido no colega Guillaume Martin, duas vezes top 10 da prova, que também caiu.



A informação foi avançada pela Groupama-FDJ, que foi oitava no ‘crono’, a 41 segundos da Visma-Lease a Bike do primeiro camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard, com a agência France-Presse a apontar uma comoção cerebral como causa do abandono de Clément Berthet.



No ano passado, o primeiro desistente da ‘Grande Boucle’ foi Filippo Ganna, o italiano que hoje comandou a Netcompany INEOS rumo ao segundo lugar da etapa, a oito segundos da vencedora.



Desde 2023 que a prova francesa sofre uma ‘baixa’ logo na tirada inaugural, enquanto quatro anos apenas na quinta etapa foram registadas as primeiras desistências.



A outra violenta queda ocorrida no contrarrelógio por equipas de 19,6 quilómetros nas ruas de Barcelona envolveu a XDS Astana, que informou que Simone Velasco, Nicolas Vinokurov e Harold Tejada não sofreram fraturas ou lesões graves.