Tour de France 2026. De Barcelona a Paris

A temporada de ciclismo mal terminou e os olhos voltam-se, como todos os anos antes do Dia de Todos os Santos, para o Palais des Congrès de Paris, que os organizadores da ASO vão ocupar no final da manhã para apresentar os percursos do próximo Tour de France e do Tour de France feminino.





Milhares de pessoas vão estar à espera com a curiosidade de ver, no vídeo de apresentação, a serpente de luz atravessar França e Navarra e desenhar o mapa da próxima Grande Boucle.





A partida não é totalmente desconhecida. Já se sabe que o tetracampeão Tadej Pogacar e os seus colegas vão sair a 4 de julho de Barcelona, este que será o quarto início no estrangeiro em cinco anos, para um contrarrelógio por equipas que não estava no menu do Tour desde 2019.





O pelotão permanecerá na Catalunha no dia seguinte para uma etapa entre Tarragona e Barcelona, incluindo a tripla ascensão de Montjuïc, e no terceiro dia para uma partida de Granollers rumo a França.





Também se sabe que esta 113.ª edição chegará, como é tradição desde 1975, aos Campos Elísios a 26 de julho, com, provavelmente, uma nova incursão na Butte Montmartre, um ano após o sucesso da sua estreia no Tour.





Resta descobrir todo o resto, mesmo que os anúncios triunfais de alguns autarcas, as reservas de hotéis e as observações de testemunhas que cruzaram responsáveis do Tour durante os reconhecimentos já permitam ter uma pequena ideia.

Pirenéus no caminho e uma partida da Suíça para as mulheres





Por razões geográficas, os Pirenéus deverão estar no menu após a saída de Espanha, com potencialmente uma chegada inédita e espetacular em altitude.





A Grande Boucle deverá depois iniciar uma longa travessia diagonal da França pelo Maciço Central, que deverá acolher novamente uma etapa de montanha, até aos Vosgos, também com cols previstos.





Uma chegada inédita e particularmente exigente em altitude na Alta Saboia, na véspera do segundo dia de descanso, deverá ocorrer de seguida, seguida de um contrarrelógio individual.





Mas tudo deverá decidir-se nos Alpes, onde se murmura que o Alpe d’Huez estará de volta ao menu para separar definitivamente os candidatos à camisola amarela.





Também se conhecerá o percurso do Tour de France feminino, do qual já se sabe que partirá de Lausanne a 1 de agosto de 2026, antes de uma segunda etapa ainda na Suíça, entre Aigle e Genebra. Será a segunda partida no estrangeiro depois de Roterdão em 2024.





Resta descobrir as outras sete etapas e o local de chegada a 9 de agosto, talvez no sudeste da França, onde será coroada a sucessora de Pauline Ferrand-Prévot.





Pelo caminho, as ciclistas deverão também descobrir uma nova ascensão mítica do Tour de France, depois da Super Planche des Belles Filles em 2022, do Tourmalet em 2023, do Alpe d’Huez em 2024 e da Madeleine no verão passado. Veredicto na quinta-feira ao meio-dia.