Tour: Evenepoel vence etapa, Pogacar lidera e Almeida sobe na geral

O campeão mundial e olímpico da especialidade, de 25 anos, conquistou a segunda vitória da carreira no Tour, ao cumprir os 33 quilómetros planos com início e final em Caen em 36.42 minutos, deixando Pogacar a 16 segundos e o italiano Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), que foi terceiro, a 33.



O dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) foi apenas 13.º, a 1.21 minutos, ficando atrás de João Almeida (UAE Emirates), oitavo classificado a 1.14, um resultado que permitiu ao português subir a sétimo da geral, a 1.53 de Pogacar.



O esloveno destronou o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) da liderança da geral, que comanda com 42 segundos de vantagem sobre Evenepoel e 59 sobre o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), na véspera da sexta etapa, que vai ligar Bayeux à Vire Normandie, no total de 201,5 quilómetros.