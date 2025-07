Tour: Filippo Ganna é o primeiro desistente

O ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS) tornou-se hoje no primeiro desistente da 112.ª Volta a França, com o duas vezes campeão do mundo de contrarrelógio a não resistir às mazelas de uma queda no decurso da primeira etapa.



O italiano de 28 anos caiu quando estavam decorridos pouco mais de 50 quilómetros dos 184,9 da etapa inaugural, que começou e termina em Lille, e acabou por abandonar a uns 70 quilómetros do final, confirmou a organização do Tour.



Vice-campeão olímpico de contrarrelógio em Paris2024 e multimedalhado na pista, Ganna iniciou hoje a sua segunda participação na Volta a França, na qual procurava completar a trilogia de vitórias em etapas nas grandes Voltas.



Além dos dois títulos mundiais de contrarrelógio (2020 e 2021), prova em que foi ‘vice’ nas duas últimas épocas, o ciclista da INEOS conta no currículo com sete triunfos na Volta a Itália e um na Vuelta, em 2023.



“Lutou de forma valente, mas, infelizmente, Filippo Ganna foi forçado a abandonar o Tour2025 na sequência de uma queda na primeira etapa”, escreveu a INEOS na conta oficial da equipa na rede social X, prometendo mais informações sobre o estado do seu ciclista para breve.



O italiano era um dos favoritos ao triunfo na quinta etapa desta 'Grande Boucle', um contrarrelógio de 33 quilómetros em Caen.