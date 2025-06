Tour. João Almeida no apoio a Pogacar

Quarto classificado do Tour2024, o corredor português de 26 anos era já uma certeza no "oito" da equipa dos Emirados para a 112.ª edição da "Grande Boucle", que arranca em 5 de julho, em Lille, e termina em 27 de julho, em Paris.



Além de Almeida, um dos ciclistas em melhor forma esta temporada, na qual venceu as Voltas à Suíça, Romandia e País Basco, o tricampeão Tadej Pogacar (2020, 2021 e 2024) vai contar com o apoio do britânico Adam Yates, terceiro classificado da prova francesa em 2023 e sexto no ano passado.



O elenco da UAE Emirates fica completo com o francês Pavel Sivakov, o equatoriano Jhonatan Narváez, o espanhol Marc Soler, o belga Tim Wellens e o alemão Nils Politt.



“Estou ansioso para que o Tour comece. Tenho a sorte de ter tido uma preparação quase perfeita este ano, tudo correu tranquilamente, especialmente no estágio em altitude com os meus colegas. O ambiente na equipa está fantástico, o que me dá muita confiança”, enalteceu "Pogi", citado em comunicado da equipa.



O esloveno de 26 anos vai procurar a quarta vitória na geral, que lhe permitiria igualar o número de triunfos de Chris Froome e ficar a um dos recordistas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.



“Espero um grande nível de todos os favoritos. Os primeiros dias devem ser muito entusiasmantes para os adeptos, com etapas abertas e 'agressivas' e a última semana será muito montanhosa, com algumas etapas icónicas. Vai ser uma grande luta até Paris, mas estou preparado para dar tudo”, prometeu.



Esta será a sexta participação do campeão mundial de fundo no Tour, no qual foi segundo em 2022 e 2023, atrás do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o seu grande adversário na 112.ª edição.