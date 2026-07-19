Tour. Jonas Vingegaard desiste após queda aparatosa na 15.ª etapa

Campeão em título do Giro e da Vuelta, o dinamarquês da Visma-Lease a Bike, de 29 anos, caiu a pouco mais de 20 quilómetros da meta, desistindo pela primeira vez de uma grande Volta, à 10.ª participação.

À partida para os 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, Vingegaard era segundo na geral, a 04.30 minutos do camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Campeão em 2022 e 2023, o dinamarquês foi `vice` atrás do esloveno em 2021, 2024 e 2025.

Tour. Jonas Vingegaard fraturou a clavícula e vai ser operado



Jonas Vingegaard fraturou a clavícula e terá de ser operado, informou a Visma-Lease a Bike, após o ciclista dinamarquês ter desistido da 113.ª Volta a França devido a uma queda na 15.ª etapa.



“O Jonas sofreu uma fratura de clavícula e múltiplas escoriações. Devido à gravidade da fratura de clavícula, uma intervenção cirúrgica foi recomendada e será realizada nos próximos dias”, indicou a equipa neerlandesa nas suas contas nas redes sociais.



Campeão em título do Giro e da Vuelta, Vingegaard, de 29 anos, caiu a pouco mais de 20 quilómetros da meta, desistindo pela primeira vez de uma grande Volta, à 10.ª participação.



À partida para os 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, o dinamarquês era segundo na geral, a 4.30 minutos do camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates).



Vencedor da prova francesa em 2022 e 2023, o dinamarquês foi ‘vice’ atrás do esloveno em 2021, 2024 e 2025.



Esta temporada, tornou-se no oitavo ciclista da história a vencer as três grandes Voltas, ao triunfar na Volta a Itália.