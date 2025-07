Tour: Kaden Groves `fugiu` para estrear-se a vencer na 20.ª etapa

No domingo, o campeão em título irá confirmar a sua quarta vitória na Volta a França na ligação de 132,3 quilómetros entre Mantes-la-Ville e Paris, com a derradeira etapa a ter uma inédita passagem na colina de Montmartre, uma contagem de quarta categoria que o pelotão subirá três vezes, a última das quais a seis quilómetros da meta.







Classificações da 112.ª Volta a França em bicicleta, que decorre entre 05 e 27 de julho, após a 20.ª etapa, percorrida hoje entre Nantua e Pontarlier, num total de 184,2 quilómetros:



1. Kaden Groves, Aus (Alpecin-Deceuninck), 04:06.09 horas.



(média: 33,630 km/h).



2. Frank van den Broek, Hol (Picnic-PostNL), a 54 segundos.



3. Pascal Eenkhoorn, Hol (Soudal Quick-Step), a 59.



4. Simone Velasco, Ita (XDS-Astana), a 01.04 minutos.



5. Romain Grégoire, Fra (Groupama-FDJ), m.t.



6. Jake Stewart, GB (Israel-Premier Tech), m.t.



7. Jordan Jegat, Fra (TotalEnergies), m.t.



8. Tim Wellens, Bel (UAE Emirates), m.t.



9. Matteo Jorgenson, EUA (Visma-Lease a Bike), m.t.



10. Harry Sweeny, Aus (EF Education-EasyPost), m.t.



(…)



23. Florian Lipowitz, Ale (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 07.04.



24. Tobias Halland Johannessen, Nor (Uno-X), m.t.



25. Kévin Vauquelin, Fra (Arkéa-B&B Hotels), m.t.



28. Ben Healy (EF Education-EasyPost), m.t.



32. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), m.t.



34. Jonas Vingegaard, Din (Visma-Lease a Bike), m.t.



35. Primoz Roglic, Slo (Red Bull-BORA-hansgrohe), m.t.



44. Oscar Onley, GB (Picnic PostNL), m.t.



47. Felix Gall, Aut (Decathlon AG2R La Mondiale), m.t.



56. Ben O’Connor, Aus (Jayco AlUla), m.t.



113. Nelson Oliveira, POR (Movistar), a 22.27.



- Classificação geral, após a 20.ª etapa:



1. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), 73:54.59 horas.



2. Jonas Vingegaard, Din (Visma-Lease a Bike), a 04.24 minutos.



3. Florian Lipowitz, Ale (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 11.09.



4. Oscar Onley, GB (Picnic PostNL), a 12.12.



5. Felix Gall, Aut (Decathlon AG2R La Mondiale), a 17.12.



6. Tobias Halland Johannessen, Nor (Uno-X), a 20.14



7. Kévin Vauquelin, Fra (Arkéa-B&B Hotels), a 22.35.



8. Primoz Roglic, Slo (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 25.30.



9. Ben Healy, Irl (EF Education-EasyPost), a 28.02.



10. Jordan Jegat, Fra (TotalEnergies), a 32.42.



11. Ben O’Connor, Aus (Jayco AlUla), 34.34.



(…)



72. Nelson Oliveira, POR (Movistar), 03:41.03 horas.



Na sua primeira participação no Tour, o duas vezes vencedor da classificação por pontos da Vuelta (2023 e 2024) completou a trilogia em grandes Voltas, ao destacar-se dos seus companheiros de fuga nos derradeiros 16 quilómetros dos 184,2 entre Nantua e Pontarlier, que cumpriu em 04:06.08 horas, à frente dos neerlandeses Frank van den Broek (Picnic-PostNL), segundo a 54 segundos, e Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), terceiro a 59.A penúltima etapa não trouxe alterações na geral, que o esloveno Tadej Pogacar lidera com 04.24 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), com o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) a fechar o pódio.