Mais Modalidades
Ciclismo
Tour. `Rei` da montanha Carapaz eleito o mais combativo da 113.ª edição
O equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) foi eleito o ciclista mais combativo da 113.ª Volta a França, anunciou hoje a organização da prova francesa, com o ‘rei’ da montanha desta edição a suceder ao colega Ben Healy.
Embora o camisola verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) tenha sido escolhido pelo público como ciclista ‘mais combativo’ deste Tour, foi Carapaz, de 33 anos, a levar o prémio de ‘super combativo’, depois de conjugados os votos dos adeptos e do júri.
Esta é a segunda vez que o equatoriano, oitavo da geral, recebe este prémio, repetindo o feito de 2024, ano em que também venceu a classificação da montanha na prova francesa.
Figura central na última semana da 113.ª edição, na qual ganhou duas etapas, o campeão olímpico de fundo em Tóquio2020 e vencedor do Giro2019 sucede no palmarés deste prémio ao colega Ben Healy, o mais combativo do ano passado.
Além de Pedersen, que irá subir hoje ao pódio final para envergar a camisola verde, completando a trilogia de vitórias na classificação por pontos em grandes Voltas, Carapaz bateu a concorrência de Tobias Johannessen (Uno-X), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Pablo Castrillo (Movistar), Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Egan Bernal (Netcompany INEOS), o campeão de 20219.
Também saíram derrotados, na luta pelo título de ‘super combativo’, os franceses Jordan Jegat (TotalEnergies), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), o mais solitário dos fugitivos nesta edição, Alex Baudin (EF Education-EasyPost) e Valentin Paret-Peintre, candidato à camisola da montanha.
Fora desta corrida, o ‘estelar’ neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), grande favorito à vitória na etapa de hoje, foi eleito melhor ‘équipier’ da terceira semana deste Tour, depois de ter lançado irrepreensivelmente o seu colega Jasper Philipsen para a vitória na 17.ª etapa.
A 113.ª Volta a França, que começou em 04 de julho, em Barcelona (Espanha), termina hoje com uma etapa de apenas 89 quilómetros nas ruas de Paris.
Esta é a segunda vez que o equatoriano, oitavo da geral, recebe este prémio, repetindo o feito de 2024, ano em que também venceu a classificação da montanha na prova francesa.
Figura central na última semana da 113.ª edição, na qual ganhou duas etapas, o campeão olímpico de fundo em Tóquio2020 e vencedor do Giro2019 sucede no palmarés deste prémio ao colega Ben Healy, o mais combativo do ano passado.
Além de Pedersen, que irá subir hoje ao pódio final para envergar a camisola verde, completando a trilogia de vitórias na classificação por pontos em grandes Voltas, Carapaz bateu a concorrência de Tobias Johannessen (Uno-X), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Pablo Castrillo (Movistar), Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Egan Bernal (Netcompany INEOS), o campeão de 20219.
Também saíram derrotados, na luta pelo título de ‘super combativo’, os franceses Jordan Jegat (TotalEnergies), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), o mais solitário dos fugitivos nesta edição, Alex Baudin (EF Education-EasyPost) e Valentin Paret-Peintre, candidato à camisola da montanha.
Fora desta corrida, o ‘estelar’ neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), grande favorito à vitória na etapa de hoje, foi eleito melhor ‘équipier’ da terceira semana deste Tour, depois de ter lançado irrepreensivelmente o seu colega Jasper Philipsen para a vitória na 17.ª etapa.
A 113.ª Volta a França, que começou em 04 de julho, em Barcelona (Espanha), termina hoje com uma etapa de apenas 89 quilómetros nas ruas de Paris.