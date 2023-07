Tour: Richard Carapaz também abandona devido a queda na primeira etapa

"Richard Carapaz não vai iniciar a segunda etapa da Volta a França depois de uma ecografia ter revelado uma pequena fratura na sua rótula esquerda. Também precisou de três pontos para fechar o corte no mesmo joelho", lê-se na conta oficial no Twitter da equipa do campeão olímpico de fundo, a EF Education-EasyPost.



Segundo a formação norte-americana, o campeão do Giro2019, que era um dos candidatos ao pódio final na edição da 'Grande Boucle' que hoje arrancou, não sofreu outras lesões e vai regressar a casa para iniciar a sua recuperação.



Carapaz foi um dos envolvidos numa queda a 22 quilómetros da meta, na descida que se seguiu à contagem de montanha de segunda categoria de Vivero, e que motivou o abandono imediato de outro dos favoritos, o espanhol Enric Mas (Movistar).



O equatoriano de 30 anos, que também foi segundo classificado no Giro2022 e na Vuelta2020, ainda regressou à bicicleta para cumprir os derradeiros quilómetros da ligação de 182 com início e chegada na cidade espanhola de Bilbau, cortando a meta a 15.24 minutos do vencedor, o britânico Adam Yates (UAE Emirates), que é o primeiro camisola amarela da 110.ª edição.



Adam Yates cumpriu a primeira etapa em 04:22.49 horas, à frente do seu irmão gémeo Simon (Jayco AlUla), segundo a quatro segundos, e do seu companheiro esloveno Tadej Pogacar, que foi terceiro a 12.



No domingo, o britânico da UAE Emirates vai defender a amarela na segunda tirada, uma ligação de 208,9 quilómetros entre Vitória e San Sebastián, ainda no País Basco espanhol, para a qual parte com oito segundos de vantagem sobre o seu irmão gémeo, e 18 sobre o bicampeão do Tour (2020 e 2021), umas diferenças explicadas pelas bonificações atribuídas no final da etapa de hoje.