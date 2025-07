Tour: Van der Poel recupera camisola amarela no dia de Ben Healy

Vencedor de uma etapa no Giro2023, o corredor de 24 anos atacou os seus companheiros de jornada a mais de 40 quilómetros do final dos 201,5 entre Bayeux e a Vire Normandie e cortou a meta isolado com o tempo de 04:24.10 horas, relegando o campeão norte-americano Quinn Simmons (Lidl-Trek), para a segunda posição, a 02.44 minutos, e o australiano Michael Storer (Tudor) para a terceira, a 02.51.



Oitavo na sexta etapa, Van der Poel destronou Tadej Pogacar (UAE Emirates) por um segundo, com o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) em terceiro, a 43.



O pelotão enfrenta uma nova jornada acidentada na sexta-feira, com a sétima etapa a acabar no Muro da Bretanha, onde a mete coincide com uma contagem de montanha de terceira categoria após 197 quilómetros desde Saint-Malo.