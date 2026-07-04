Tour. Vingegaard dá vitória no `crono` por equipas à Visma-Lease a Bike e veste a amarela

O campeão em título do Giro e da Vuelta cumpriu o ‘crono’ em 21.47 minutos, ‘oferecendo’ à formação neerlandesa a vitória na etapa inaugural e a primeira amarela deste Tour, ao ser oito segundos mais rápido do que o italiano Filippo Ganna, que garantiu o segundo lugar na tirada para a Netcompany INEOS, e 12 do que o esloveno Tadej Pogacar, que deixou a UAE Emirates em terceiro.



Vingegaard, vencedor da prova em 2022 e 2023, veste a amarela da Volta a França pela primeira vez desde 2023, tendo oito segundos de vantagem na geral sobre Ganna e 12 sobre o quatro vezes campeão ‘Pogi’.



No domingo, a segunda etapa liga Tarragona a Barcelona, no total de 168,5 quilómetros, ainda percorridos exclusivamente em território espanhol.



