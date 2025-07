Tour: Vingegaard teve mais dias maus do que bons, enquanto Lipowitz cumpriu um sonho

“Em algumas etapas, estive num nível máximo, como nos meus melhores momentos, e outras estive mais fraco. Acho que tive mais dias maus do que bons”, descreveu o campeão das edições de 2022 e 2023.



‘Vice’ atrás de Tadej Pogacar (UAE Emirates) pelo segundo ano consecutivo – também o foi em 2021 -, o dinamarquês da Visma-Lease a Bike já pensa na Volta a Espanha, agendada entre 23 de agosto e 14 de setembro.



“Preciso de uma semana tranquila e depois voltarei a treinar. Duas semanas e meia de treinos e estarei na Vuelta. Não Há muito tempo, mas já fiz isto há dois anos e correu bastante bem”, lembrou Vingegaard, que foi segundo na prova espanhola em 2023, atrás do colega Sepp Kuss.



Se o dinamarquês já pensa no futuro, o jovem Florian Lipowitz, de 23 anos, ainda está a saborear o terceiro lugar final conquistado na estreia na Volta a França.



“É um sonho tornado realidade subir ao pódio do Tour. Há vários anos que penso nisso, mas nunca imaginei que seria tão rápido”, assumiu o vencedor da classificação da juventude.



É a primeira vez que um ciclista da Red Bull-Bora-hansgrohe está entre os três melhores da ‘Grande Boucle’, um feito que o alemão espera poder repetir nos próximos anos.



Depois do Critério do Dauphiné, onde foi terceiro atrás dos homens que hoje subiram aos dois degraus mais altos do pódio nos Campos Elísios, Lipowitz sabia que tinha “boas pernas”.



“Mas três semanas de corrida são algo muito diferente. Posso estar orgulhoso de mim mesmo, mas também de toda a equipa. Trabalhámos muito bem juntos e lutámos até ao final”, destacou.



Hoje, o alemão chegou a andar fugido, mas, apesar de não ter sido bem-sucedido, sai deste Tour satisfeito por ter “aprendido muito”.



“É apenas a minha terceira grande Volta. Tive os meus altos e baixos, mas sempre acreditei. Quando comecei no ciclismo, nem sabia se alguma vez participaria no Tour e agora estou no pódio”, salientou.