Tour: Yates e Grossschartner vão apoiar Pogacar na luta pelo `penta`

O terceiro classificado do Tour2023 integra os eleitos que vão ‘escudar’ ‘Pogi’ na demanda por um quinto triunfo na ‘Grande Boucle’, que permitiria ao esloveno de 27 anos igualar os recordistas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Induráin.



Yates, de 33 anos, sofreu uma queda grave na segunda etapa da Volta a Itália e não voltou a competir desde então.



Ao lado do campeão de 2020, 2021, 2024 e 2025 estarão, como esperado, o jovem mexicano Isaac del Toro, ‘vice’ do Giro2025 e vencedor do Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antigo Critério do Dauphiné), os belgas Tim Wellens e Florian Vermeersch, o alemão Nils Politt e o norte-americano Brandon McNulty.



Havia um único lugar vago no elenco da UAE Emirates para o Tour que acabou por ser preenchido pelo austríaco Felix Grossschartner.



Confirmando o que tinha revelado em entrevista à agência Lusa no início do mês, João Almeida, o quarto classificado do Tour2024, vai ficar fora desta edição da prova francesa, que arranca no sábado, em Barcelona (Espanha), e termina em 26 de julho, em Paris.