Tour2020. Nelson Oliveira o único português a correr

”, começou por dizer à agência Lusa.Aos 31 anos, o ciclista de Vilarinho do Bairro (Anadia) vai para a sua quinta Volta a França, depois das presenças em 2014 e 2015, ainda em representação da Lampre-Merida, e em 2016 e 2019, já na equipa espanhola, mantendo as metas de sempre.”, confessou, a rir-se.O quatro vezes campeão nacional de contrarrelógio (elites) e medalha de prata na especialidade nos Jogos Europeus Minsk2019 tinha previsto regressar este ano à Volta a Itália, após sete anos de ausência, mas viu a pandemia de covid-19 alterar o seu plano, que incluía a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para o verão de 2021.”, assumiu.Um ano depois de subir ao pódio nos Campos Elísios, para festejar o triunfo da Movistar na classificação por equipas, Nelson Oliveira não esconde o orgulho por fazer parte da formação espanhola nesta edição, algo que encara como um sinal de confiança, nem a alegria de ver a prova mais importante do calendário velocipédico internacional a sair para a estrada, no sábado, em Nice.





A ameaça do novo coronavírus







”, notou.Admitindo que todos estão preocupados com o novo coronavírus, um sentimento agravado nas últimas semanas com o aumento de casos de infeção em França, o também vencedor de uma etapa na Volta a Espanha (2015) garantiu que irá abstrair-se completamente da pandemia assim que a 107.ª edição da "Grande Boucle" começar, a menos que surjam casos positivos no pelotão.Nesse sentido, parece “bastante óbvio” a Oliveira que a organização da prova francesa tenha desenhado um protocolo sanitário, no qual se inclui uma diretriz segundo a qual dois casos de covid-19 numa equipa no espaço de sete dias implicam a exclusão da mesma da competição.”, resumiu.Num ano atípico no ciclismo, e também na Volta a França, que foi adiada das suas datas originais (27 de junho a 19 de julho), decorrendo agora entre sábado e 20 de setembro, "Nelsinho", como lhe chamam, terá ainda de acostumar-se a outra realidade: a de ser o único representante nacional.”, concluiu.