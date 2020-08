Tour2020. Os candidatos

Nome:Data de Nascimento: 13 de janeiro de 1997 (23 anos).Naturalidade: Bogotá, Colômbia.Nacionalidade: Colombiano.Equipa: INEOS.Vitórias: 16.Palmarés: Route d'Occitanie (2020), Volta a França (2019), Gran Piemonte (2019), Volta à Suíça (2019), Paris-Nice (2019), Volta à Califórnia (2018), Volta a Sibiu (2017), campeão nacional de contrarrelógio (2018).Estreia no Tour: 2018.Melhor classificação: 1.º (2019).Nome:Data de Nascimento: 29 de outubro de 1989 (30 anos).Naturalidade: Trbovlje, Eslovénia.Nacionalidade: Esloveno.Equipa: Jumbo-Visma.Vitórias: 40.Palmarés: Tour de l'Ain (2020), Volta a Espanha (2019), Volta à Romandia (2019 e 2018), Tirreno-Adriático (2019), Volta aos Emirados Árabes (2019), Giro dell'Emilia (2019), Volta à Eslovénia (2018 e 2015), Volta ao País Basco (2018), Volta ao Algarve (2017), campeão nacional de fundo (2020), campeão nacional de contrarrelógio (2016).Estreia no Tour: 2017.Melhor classificação: 4.º (2018).Nome:Data de Nascimento: 11 de novembro de 1990 (29 anos).Naturalidade: Maastricht, Países Baixos.Nacionalidade: Holandês.Equipa: Jumbo-Visma.Vitórias: 21.Palmarés: Volta a Itália (2017), BinckBank Tour (2017), campeão mundial de contrarrelógio (2017), campeão nacional de contrarrelógio (2017, 2016 e 2014), segundo classificado no Tour (2018), segundo classificado no Giro (2018), segundo classificado no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Rio2016.Estreia no Tour: 2013.Melhor classificação: 2.º (2018).Nome:

Nairo Quintana

Miguel Ángel López

Data de Nascimento: 04 de fevereiro de 1990 (30 anos).Naturalidade: Cómbita, Colômbia.Nacionalidade: Colombiano.Equipa: Arkéa–Samsic.Vitórias: 44.Palmarés: Volta aos Alpes Marítimos (2020), Volta à Provença (2020), Tirreno-Adriático (2015 e 2017), Volta à Comunidade Valenciana (2017), Volta a Espanha (2016), Route du Sud (2012 e 2016), Volta à Romandia (2016), Volta à Catalunha (2016), Volta a Itália (2014), Tour de San Luis (2014), Volta a Burgos (2013 e 2014), Volta ao País Basco (2013), Volta a Múrcia (2012), segundo classificado e vencedor da camisola da juventude no Tour (2013 e 2015), segundo classificado do Giro (2017), terceiro classificado do Tour (2016), vencedor da camisola da montanha no Tour (2013), vencedor da Volta a França do Futuro (2010).Estreia no Tour: 2013.Melhor classificação: 2.º (2013 e 2015).Nome:Data de Nascimento: 09 de novembro de 1990 (29 anos).Naturalidade: Brioude, França.Nacionalidade: Francês.Equipa: AG2R La Mondiale.Vitórias: 7.Palmarés: Valence Drôme Classic (2014), Tour de L’Ain (2013), segundo classificado no Tour (2016), segundo classificado no Critério do Dauphiné (2016), terceiro classificado no Tour (2017), vencedor da camisola da montanha no Tour (2019).Estreia no Tour: 2013.Melhor classificação: 2.º (2016).Nome:Data de Nascimento: 29 de maio de 1990 (30 anos).Naturalidade: Mélisey, França.Nacionalidade: Francês.Equipa: Groupama-FDJ.Vitórias: 31.Palmarés: Tour de L’Ain (2019 e 2017), Tour du Haut Var (2019), Volta à Lombardia (2018), Milão-Turim (2018), Volta aos Alpes (2018), Critérium Internacional (2016), Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon (2015), Settimana Lombarda (2011), campeão nacional de contrarrelógio (2016), terceiro classificado no Tour (2014), quarto classificado no Giro (2017).Estreia no Tour: 2012.Melhor classificação: 3.º (2014).Nome:Data de Nascimento: 24 de abril de 1980 (40 anos).Naturalidade: Múrcia, Espanha.Nacionalidade: Espanhol.Equipa: Movistar.Vitórias: 127.Palmarés: La Route d'Occitanie (2019 e 2018), campeão do Mundo de fundo (2018), Volta à Catalunha (2018 e 2017), Volta a Abu Dhabi (2018), Volta à Comunidade Valenciana (2018), Liège–Bastogne–Liège (2017, 2015, 2008 e 2006), Flèche Wallonne (2017, 2016, 2015, 2014 e 2006), Volta ao País Basco (2017), Volta a Andaluzia (2017, 2016 e 2014), Volta a Múrcia (2017 e 2014), Volta a Castela e Leão (2016), Campeão nacional de fundo (2019, 2015 e 2008), Grande Prémio Miguel Indurain (2018 e 2014), Clássica de San Sebastián (2014 e 2008), Campeão nacional de contrarrelógio (2014), Vuelta (2009), Critério do Dauphiné (2009 e 2008), segundo classificado Vuelta (2019, 2012 e 2006), terceiro classificado no Tour (2015), terceiro classificado no Giro (2016), terceiro classificado na Vuelta (2014, 2013 e 2003), líder final do ranking UCI (2015, 2014, 2008 e 2006).Estreia no Tour: 2005.Melhor classificação: 3.º (2015).Nome:Data de Nascimento: 18 de novembro de 1992 (27 anos).Naturalidade: Ravensburg, Alemanha.Nacionalidade: Alemão.Equipa: Bora-hansgrohe.Vitórias: 4Palmarés: Troféu Serra de Tramuntana (2020), Trofeo Andratx-Lloseta (2019), campeão nacional de fundo (2015), quarto classificado no Tour (2019).Estreia no Tour: 2014.Melhor classificação: 4.º (2019).Nome:Data de Nascimento: 11 de junho de 1992 (28 anos).Naturalidade: Saint-Amand-Montrond, França.Nacionalidade: Francês.Equipa: Deceuninck-QuickStep.Vitórias: 30.Palmarés: Flèche Wallonne (2019 e 2018), Milão-Sanremo (2019), Strade Bianche (2019), Volta à Eslováquia (2018), Volta à Grã-Bretanha (2018), Clássica de San Sebastián (2018), Volta à Califórnia (2016), vencedor da classificação da montanha no Tour (2018).Estreia no Tour: 2016.Melhor classificação: 5.º (2019).Nome:Data de Nascimento: 13 de dezembro de 1989 (30 anos).Naturalidade: Murgia, Espanha.Nacionalidade: Espanhol.Equipa: Bahrain-McLaren.Vitórias: 15Palmarés: Volta a Burgos (2017), Giro del Trentino (2016), terceiro classificado no Giro (2015), quarto classificado no Tour (2017), vencedor da classificação da montanha no Giro (2017),Estreia no Tour: 2016.Melhor classificação: 4.º (2017).Nome:Data de Nascimento: 29 de maio de 1993 (27 anos).Naturalidade: El Carmelo, Equador.Nacionalidade: Equatoriano.Equipa: INEOS.Vitórias: 9.Palmarés: Volta a Itália (2019), Volta às Astúrias (2019 e 2018), quarto classificado no Giro (2018), campeão pan-americano de fundo em sub-23 (2013).Estreia no Tour: 2020.Nome:Data de Nascimento: 21 de setembro de 1998 (21 anos).Naturalidade: Komenda, Eslovénia.Nacionalidade: Esloveno.Equipa: UAE-Emirates.Vitórias: 13.Palmarés: Volta à Comunidade Valenciana (2020), Volta à Califórnia (2019), Volta ao Algarve (2019), campeão nacional de contrarrelógio (2020 e 2019), terceiro classificado na Vuelta (2019).Estreia no Tour: 2020.Nome:Data de Nascimento: 04 de fevereiro de 1994 (26 anos).Naturalidade: Pesca, Colômbia.Nacionalidade: Colombiano.Equipa: Astana.Vitórias: 16.Palmarés: Volta à Catalunha (2019), Volta à Suíça (2016), Milão-Turim (2016), terceiro classificado no Giro (2018), terceiro classificado na Vuelta (2018).

Estreia no Tour: 2020.