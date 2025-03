Tour2027 arranca de Edimburgo

Vinte anos depois de sair de Londres, e de partir de Yorkshire em 2014, o Tour volta ao Reino Unido, que também acolherá, em localidade a definir, a "Grand Départ" da corrida feminina, anunciou a Amaury Sports Organisation em conferência de imprensa na capital escocesa.



“O sucesso popular (das anteriores partidas) foi absolutamente fenomenal. Encontrámos multidões de gente”, declarou o diretor da corrida, Christian Prudhomme, à agência noticiosa AFP.



A autorização da União Ciclista Internacional (UCI) que permite aos organizadores colocarem a partida mais distante de França, de quatro em quatro anos, permitirá sair de Edimburgo, depois de Copenhaga em 2022.



Os detalhes das etapas e restantes cidades serão revelados posteriormente, ficando desde já revelado que “as colinas e subidas íngremes” no País de Gales permitirão colocar “ombro a ombro os candidatos à geral final”.



Depois da partida numa sexta-feira, a segunda-feira seguinte, 5 de julho, será um dia de descanso, para o pelotão se mudar para França para o resto da competição.



Esta será a quinta partida estrangeira em seis anos, depois de Copenhaga (2022), Bilbau (2023), Florença (2024) e Barcelona (2026), com esta edição, que sai de Lille, como único "Grand Départ" nacional.



Estes eventos ajudam à “influência” da Volta a França, mas trazem um impacto financeiro significativo para a organização, que estima em seis milhões de euros as receitas de Bilbau e Florença.