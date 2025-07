Trampolins português brilha na Taça do Mundo

Ferreira e Abreu concluíram a final com 52,730 pontos, batendo uma dupla chinesa, que ficou em segundo lugar, e outra francesa, bronze.



Vasco Peso, por sua vez, conseguiu 31,700 no tumbling, em bom ensaio antes dos Jogos Mundiais Chengdu2025, e bateu o britânico Jaque Taddei (27,400), segundo, e o dinamarquês Martin Abildgaard (26,900), na luta pelo primeiro lugar do pódio.



No duplo mini-trampolim (DMT), Diana Gago ficou com a prata, numa final em que Alexandra Garcia foi sétima, e Diogo Cabral foi bronze na final masculina.



No trampolim individual, prova olímpica, nota para Gabriel Albuquerque, quinto em Paris2024, que não conseguiu completar o exercício na meia-final, acabando em 18.º, atrás de Pedro Ferreira (11.º) e Lucas Santos (14.º), com Sofia Correia como melhor lusa em femininos, no 23.º posto.