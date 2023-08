Travante Williams troca Sporting pelo Baxi Manresa

O Baxi Manresa, que foi 14.º classificado na Liga espanhola em 2022/23, fica ainda com a possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma época com Travante Williams, de 30 anos, de acordo com a informação publicada no sítio oficial do clube catalão na Internet.



O Sporting optou pela rede social Twitter para efetuar duas publicações, nas quais, sem informar diretamente que Travante Williams deixou Alvalade, assinala: “Quatro épocas de leão ao peito que jamais vamos esquecer”, acrescentando que “será sempre um até já”.



A segunda publicação é ilustrada com fotografias do jogador e as conquistas ao serviço da equipa ‘leonina’, designadamente, um campeonato, três edições da Taça de Portugal, duas da Taça Hugo dos Santos e duas da Supertaça portuguesa.