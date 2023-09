Treinador quer Benfica "sólido" na qualificação para a Champions de basquetebol

“Vamos ter de estar muito sólidos, a atacar, a defender (...) O adversário é uma equipa muito ativa a defender, que tem nove jogadores novos em relação à época passada, mas manteve o treinador”, disse o técnico, na antevisão do jogo com os georgianos, a disputar na segunda-feira, às 19:00 locais (17:00, em Lisboa), na cidade turca de Antalya.



Norberto Alves considerou que a equipa do Benfica, bicampeã nacional em título, “têm a ligeira vantagem de, na sua grande maioria, os jogadores se conhecerem bem”, mas pediu “foco, muita ambição e muita humildade”.



O treinador dos ‘encarnados’ admitiu que a equipa, que no sábado conquistou a Supertaça, ao vencer o Imortal por 93-75, ainda não está no seu melhor, porque a “época está agora a começar”, mas reconheceu que nesta fase da Liga dos Campeões “não se podem cometer erros”.



“Nós temos de vencer os três jogos e jogo a jogo (...) São três jogos, mas não vale a pena pensar nos dois a seguir, se não vencermos este. Isto é uma fase de qualificação concentrada em que não se pode cometer erros”, afirmou, acrescentando: “Não existe margem de erro, temos de esta no nosso máximo, e saber lidar com os maus momentos que também vão existir”.



Norberto Alves admitiu que no ano passado, quando foi eliminado no 'play-in' de acesso à segunda fase da ‘Champions’, o Benfica “superou as expectativas”, mas reconheceu que o afastamento, frente aos turcos do Darüssafaka, “deixou um amargo de boca”, porque a equipa “podia ter ido um pouco mais longe”.



O treinador do Benfica considerou que a recente conquista da Supertaça “é uma motivação”, mas “não dá créditos para o futuro”.



Por seu lado, o ‘capitão’, o internacional tunisino Makram ben Romdhane, admitiu a ambição de a equipa chegar mais longe na Liga dos Campeões, e considerou que a estabilidade do plantel pode ser uma mais-valia para a formação da Luz.



“Este ano, temos experiencia na Liga dos Campeões, aprendemos muito na época passada nesta competição, que tem um nível muito elevado”, disse, reconhecendo: “Ficámos tristes [na época passada], sentimos que podíamos ter ido mais longe”.



Se superar a formação georgiana nos quartos de final do Grupo 1 da fase de qualificação, rotulada de ‘via dos campeões’, o Benfica defronta nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Levicki Patrioti (Eslováquia) e AEK Larnaca (Chipre).



Na fase seguinte, mantendo o trajeto de sucesso, as 'águias' enfrentarão na final o vencedor que sair do emparelhamento Bakken Bears (Dinamarca)-KB Peja (Kosovo)/Kalev Cramo (Estónia)-Norrkoping Dolphins (Suécia).



As rondas de qualificação serão disputadas entre segunda-feira e 01 de outubro.



O vencedor desta fase de qualificação será integrado no Grupo G da Liga dos Campeões, com PAOK Mateco (Grécia), Filou Oostende (Bélgica) e Hapoel Jerusalém (Israel).



Na temporada de 2022/23, o Benfica tornou-se a primeira equipa portuguesa a participar na Liga dos Campeões, numa campanha que se iniciou na fase de qualificação e terminou no ‘play-in’, de acesso à segunda fase de grupos.