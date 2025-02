Treinadores finalistas da Taça da Liga de futsal assumem favoritismo do Sporting

Recordista da competição, ao erguer o troféu por cinco vezes, a última das quais na época transata, a equipa ‘verde e branca’ quer protagonizar “40 minutos com intensidade máxima” no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde perante um adversário que derrotou por 8-1 na segunda volta do campeonato, em 14 de fevereiro, mas que empatou no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, na primeira volta (5-5).



"Assumimos o favoritismo, até porque temos um plantel com capacidade para disputar o jogo nos limites. Temos o favoritismo, mas tendo a consciência das dificuldades que uma equipa como o Quinta dos Lombos nos pode criar. (…) No Pavilhão João Rocha foi a única equipa que nos conseguiu tirar pontos”, referiu Nuno Dias, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.



Depois dos triunfos folgados nos quartos de final, sobre o Fundão (7-3), e nas meias-finais, sobre o rival Benfica (5-1), o técnico leonino avisou que os seus jogadores têm “de ser sérios” para não serem “surpreendidos”, circunstância que exige “competir ao máximo” perante uma equipa com “qualidade, organizada e que sabe o que é um jogo que dita um troféu”.



Após surpreender o Sporting de Braga nos quartos de final (5-3) e derrotar o ‘anfitrião’ Caxinas nas ‘meias’ da final a oito que decorre na cidade nortenha, o Quinta dos Lombos quer equilibrar um jogo que o Sporting tem “responsabilidade de vencer”, mas com “características emocionais diferentes”, agendado para as 19:30.



“A vontade de vencer está nas duas equipas. Vamos tentar igualar, dentro das nossas capacidades. Vamos tentar ao máximo controlar a dinâmica do adversário e tentar surpreender. Se conseguimos manter o resultado equilibrado, teremos capacidade para decidir o jogo”, realçou Jorge Monteiro.



Presente na primeira ocasião em que a formação do concelho de Cascais atingiu a final da Taça da Liga, na época 2022/23, quando perdeu com o Benfica (3-0), Jorge Monteiro enalteceu “o grupo muito bom” que lidera, com “muita união nos momentos mais difíceis”, disposto a enfrentar um adversário que se “prepara muito bem” para as finais.



Internacional português por quatro vezes, Gonçalo Sobral vincou que a prioridade da Quinta dos Lombos é “manter o resultado equilibrado até ao fim”, a “correr e lutar muito”, para sustentar a “esperança na vitória” perante “uma equipa fortíssima”.



Já o ‘leão’ Tomás Paçó, internacional pela equipa das ‘quinas’ em 48 ocasiões, considerou que o Sporting é favorito diante de um adversário “motivadíssimo” e vai “estar mais perto de vencer” se mantiver a atitude exibida na meia-final com o Benfica, a “tentar mandar no jogo”, com “intensidade ao máximo”.