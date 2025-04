Treinadores lançam "meias" da Taça de hóquei

Na cidade minhota, Juventude Pacense e Oliveirense defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 18h00, antes de Benfica e Sporting protagonizarem mais um dérbi, às 21h30, com os vencedores das duas meias-finais a enfrentarem-se na tarde do dia seguinte, às 16h00.



Em jogo está a sucessão ao FC Porto, que conquistou o título em 2023/24, mas acabou surpreendido pela Juventude Pacense (4-3) nos "oitavos" da edição atual.



Em conferência de imprensa de antevisão à fase final da competição, Edo Bosch mostrou-se satisfeito com o progresso que os "leões" têm conseguido na adaptação às suas ideias e espera conseguir contrariar o histórico recente com as "águias", uma vez que leva duas derrotas e um empate nos três confrontos da temporada.



Por sua vez, Edu Castro, que também cumpre a primeira época ao serviço do Benfica, mas, ao contrário do seu adversário, nunca havia treinado em Portugal, encara a final a quatro da competição como um contexto novo para si.



Na análise à primeira meia-final, o treinador da Juventude Pacense, Hugo Azevedo, assumiu que a sua equipa parte no papel do "outsider", uma vez que é a primeira vez que o clube marca presença nesta fase da competição.



Por sua vez, a Oliveirense surge mais titulada e experiente, tendo inclusivamente vencido a competição por quatro vezes, mas o técnico Nuno Resende mostra-se zeloso perante um oponente que "chega extremamente motivado e joga perto de casa".



Em termos de historial, o FC Porto é o clube que mais vezes venceu a Taça de Portugal, com 19 títulos, seguido de Benfica, com 15, surgindo depois Sporting, Oliveirense e Óquei de Barcelos, todos com quatro.