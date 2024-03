Três duplas lusas avançam nos Internacionais de Portugal

Os "Silvas" venceram, por 21-15 e 21-14, os húngaros Zoltan Kereszti e Marton Szerecz, entrando no qaudro principal de pares masculinos, numa das notas de destaque do dia dos portugueses na 59.ª edição do torneio, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.O quadro de duplas femininas está "recheado" de portuguesas e juntaram-se também Afonso e Pinto Leite, batendo pelo lugar no "main draw" as eslovenas Anja Jordan e Kim Matovic, por 21-17 e 21-18.”, explicou Mariana Pinto Leite.Madalena Fortunato e Beatriz Fortunato, Inês Garcia e Sofia Pestana, Catarina Marques e Joana Vargas não conseguiram seguir em frente.Em pares mistos, Carvalho e Gonçalves saíram por cima, afastando os suíços Nicolas Franconville e Vera Appenzeller, em três sets, avançando para o quadro principal, em que está Hugo Fernandes e a russa Nadezhda Nazarenko.Sem aceder ao mapa principal, competiram ainda as duplas João Chang e Mariana Paiva, David Silva e Marta Sousa, Francisco Félix e Sofia Pestana, Bernardo Atilano e Beatriz Roberto, Ângelo Silva e Mariana Pinto Leite, Pedro Portelas e Cláudia Lourenço, Rodrigo Almeida e Mariana Neves, Gabriel Rodrigues e Mariana Afonso e Simão Ferreira e Catarina Martins.





Outros resultados



Em femininos, Sónia Gonçalves, 693.ª do ranking mundial, cedeu ante Megan Lee, de Singapura, a 272.ª da hierarquia que continua a vencer adversárias portuguesas, enquanto a alemã Florentine Schöffski afastou a campeã nacional Madalena Fortunato.



No quadro de singulares masculinos, só Bernardo Atilano, 145.º, jogará no mapa principal, a partir desta sexta-feira, depois de o francês Sacha Leveque, 211.º, eliminar Gabriel Rodrigues.



Rodrigues também ficou à porta em pares masculinos, com Diogo Glória, perdendo no último jogo antes do "main round" com os espanhóis Marcos García e Vicente Gazquez.



“Perdemos o jogo de acesso ao quadro principal, que era o nosso objetivo. Nos momentos cruciais, estavam mais focados do que nós. Este jogo não demonstra a nossa qualidade enquanto par”, declarou à Lusa Diogo Glória, após a eliminação.