Três `grandes Voltas` do ciclismo vão ter 23.ª equipa por convite

“Todos os grupos representados no Conselho – organizadores, equipas, e ciclistas – entregaram um pedido conjunto para aumentar o número de equipas nas ‘grandes Voltas’ masculinas para 23, a começar já em 2025. O pedido foi hoje analisado e a proposta foi aceite por maioria”, pode ler-se em comunicado da UCI.



A aprovação final, considerada mera formalidade, chegará em 31 de março, depois de contactos dos organizadores das três corridas, em particular o Giro, que arranca daqui a mês e meio, para entender se poderiam distribuir mais um ‘wild card’.



Atualmente, participam na prova os 18 conjuntos do pelotão WorldTour, mais quatro convites para o segundo escalão, dos quais dois eram automaticamente atribuídos às duas equipas mais bem posicionadas no ranking.



A medida permite aos organizadores entregar um terceiro convite às equipas que desejarem, por norma seguindo uma lógica de convidar equipas nacionais, e aumenta o tamanho do pelotão de 176 para 184 ciclistas, o que pode aumentar o risco de quedas e acidentes, segundo o ponto de vista do ‘patrão’ da Visma-Lease a Bike, Richard Plugge.



Em 2017, as três corridas decidiram reduzir para oito o máximo de ciclistas por equipa, para minimizar esse perigo.