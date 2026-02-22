Três jogadores da Premier League alvo de insultos racistas nas redes sociais

O defesa francês do Chelsea Wesley Fofana e o médio tunisino do Burnley Hannibal Mejbri divulgaram capturas de ecrã das mensagens racistas que receberam em privado depois do empate 1-1 entre as duas equipas, em Stamford Bridge.



Fofana, expulso após ver dois cartões amarelos, lamentou que em 2026 “continua a ser a mesma coisa” e “nada muda”, afirmando que as “pessoas nunca são punidas”.



“Criámos grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém faz nada de concreto”, lamentou.



Mejbri, também visado, escreveu no Instagram: “Estamos em 2026 e ainda há pessoas assim. Informem-se e informem os vossos filhos, por favor”.



Já hoje, o avançado nigeriano do Wolverhampton Tolu Arokodare revelou igualmente mensagens de teor racista recebidas após a derrota por 1-0 frente ao Crystal Palace, partida em que viu um penálti seu ser defendido.



De acordo com a agência noticiosa AP, uma das mensagens parecia ter sido enviada por um apostador frustrado.



“Ainda me parece inacreditável que estejamos a jogar numa época em que as pessoas têm tanta liberdade para expressar este tipo de racismo sem sofrer quaisquer consequências”, escreveu o jogador no Instagram.



Os incidentes surgem poucos dias depois de a UEFA ter aberto uma investigação às alegações de Vinicius Júnior, do Real Madrid, que afirmou ter sido alvo de insultos racistas em campo por Gianluca Prestianni, do Benfica, durante um jogo da Liga dos Campeões em Lisboa.



O Chelsea reagiu prontamente, classificando os insultos dirigidos a Fofana como “completamente inaceitáveis e contrários aos valores do futebol” e a tudo o que o clube defende.



O Burnley também condenou o ataque a Mejbri, afirmando que “não há lugar para isto na sociedade”.



O Wolverhampton, por sua vez, expressou indignação e garantiu apoio total a Arokodare, reforçando que trabalhará com a Premier League, autoridades e plataformas digitais para identificar os responsáveis e assegurar que sejam tomadas medidas adequadas.