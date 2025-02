Três norte-americanos e um brasileiro na final do Capítulo Perfeito em Carcavelos

Os surfistas norte-americanos Balaram Stack, Noah Beschen e Cam Richards, e o brasileiro Pedro Calado, são os finalistas do Capítulo Perfeito, em Carcavelos, Cascais, com os portugueses Nicolau Von Rupp e Miguel Blanco afastados nas 'meias'.

Na primeira semifinal, Balaram Stack esteve em destaque e conquistou o primeiro lugar, com uma pontuação de 14,33 pontos (em 20 possíveis), e o seu compatriota Cam Richards obteve o segundo posto, que também garantia a passagem à final, com 11,67, ficando Miguel Blanco em terceiro (4,60) e o brasileiro Bruno Santos em quarto (2,87).



Na outra meia-final, a vitória foi para o norte-americano Noah Beschen (10,80), seguido pelo brasileiro Pedro Calado (10,53), pelo luso e tricampeão da prova Nicolau Von Rupp (6,77) e pelo brasileiro Victor Bernardo (4,83).



O Capítulo Perfeito, prova especial dedicada aos 'tubos', a manobra 'rainha' do surf, arrancou hoje de manhã na praia de Carcavelos com 16 competidores portugueses e internacionais, e o vencedor vai ser coroado ainda hoje.