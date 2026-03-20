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Três portugueses apurados para as semifinais dos 400 metros dos Mundiais de pista curta

Três portugueses apurados para as semifinais dos 400 metros dos Mundiais de pista curta

Os portugueses Sofia Lavreshina, Omar Elkhatib e Ericsson Tavares qualificaram-se para as respetivas semifinais dos 400 metros nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta Torun2026.

RTP /
Sofia Lavreshina, (esq.) assegurou a passagem às semifinais dos 400 metros dos Mundiais de pista curta | Foto: Reuters

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Com a pior marca entre as quatro velocistas na segunda série, com os 52,07 do seu recorde nacional, conseguido em 6 de fevereiro, em Madrid, a jovem portuguesa, de 22 anos, surpreendeu e venceu a eliminatória, deixando a neerlandesa Myrte van der Schoot no segundo lugar, a 10 centésimos de segundos (51,97).

Sofia Lavreshina iniciou a segunda volta na quarta e última posição da série, conseguindo, sob a meta da pista curta polaca, vencer e assegurar uma das duas vagas para as semifinais, marcadas para hoje, a partir das 19:42 locais (18:42 em Lisboa).

“Sabia que ia ser complicado passar às semifinais e que tinha de bater o recorde nacional, porque todas tinham melhor tempo do que eu. Estou bastante contente. Sabia que estava na minha melhor forma, muito melhor do que há um mês e as sensações foram muito boas”, explicou a velocista do Sporting, em declarações à agência Lusa.

Na zona mista da Arena Torun, a atleta natural de Pombal recordou o ‘embate’ com a neozelandesa Annalies Kalma, por volta dos 200 metros, para manter uma posição favorável.

“Já sabia que ia ser caótico e eu tinha de manter posição, porque eu não queria que ela me passasse”, explicou Lavreshina, que, este ano, já melhorou por três vezes o recorde nacional da distância em pista curta, que pertencia a Cátia Azevedo (52,43).

Na disputa pelos seis lugares na final, marcada para sábado, às 20:40 (19:40), a velocista portuguesa promete repetir o objetivo.

“Quero dar o melhor e, se possível, novamente com recorde nacional”, concluiu, após ter sido a primeira atleta dos 400 a bater um recorde nacional na 21.ª edição dos Mundiais ‘indoor’.

Elkhatib e Tavares também avançam

Os portugueses Omar Elkhatib, diretamente, e Ericsson Tavares, através da repescagem, também obtiveram a qualificação para as semifinais da competição, neste caso, na especialidade dos 400 metros masculinos.

Elkhatib marcou lugar na eliminatória seguinte, marcada para hoje a partir das 20:44 locais (19:44 em Lisboa), ao vencer a terceira série em 46,56 segundos, enquanto Ericsson Tavares avançou graças ao melhor tempo entre os repescados, após ter sido terceiro na primeira corrida (46,41).

“Sempre sonhei com isto. O Europeu do ano passado correu-me muito mal e eu tinha prometido que ia voltar muito mais forte e consegui, com mais cabeça e mais físico, a corrida foi confortável e nem precisei de me esforçar muito”, explicou o velocista do Sporting, na zona mista da Arena Torun.

Na antevisão às semifinais, tendo em vista a qualificação para a final, agendada para sábado, às 18:34 (17:34), o velocista de 24 anos, cujo recorde pessoal é de 46,42, conseguidos já em 2026, confia na sua preparação física.

“As pernas é que vão mandar, mas eu estou preparado para isso e muita coisa pode acontecer”, referiu Omar Elkhatib, sem receio de a presença na corrida decisiva o levar a um maior esforço, com a disputa das estafetas 4x400, no domingo.

Já Ericsson Tavares, que tem os 46,17 obtidos este ano como melhor marca na distância, mesmo sem a certeza no apuramento, na altura em que percorreu a zona mista, assumiu a sua confiança na fase seguinte.

“Decidi arriscar um bocadinho, vi que estava rápido e tentei forçar um bocadinho para continuar à frente, mas, na entrada da corda, fiquei mais para trás. Estou muito contente com a corrida e espero que dê para a meia-final”, afirmou o atleta do Benfica, de 25 anos.


(Com Lusa)


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