Três portugueses avançam no Pro Santa Cruz

Guilherme Ribeiro venceu a sétima bateria da ronda dos 64 com 12,73 pontos, enquanto Afonso Antunes (9,97) e "Kikas" (11,40) ficaram nos segundos lugares dos "heats" nove e 12, respetivamente.Nesta fase, ficaram pelo caminho Luís Perloiro, Henrique Pyrrait, Guilherme Fonseca, Matias Canhoto, Martim Nunes, Francisco Almeida, João Roque Pinho e Joaquim Chaves, que completavam o lote de portugueses, que inicialmente contava com 20 atletas.O Pro Santa Cruz começou na quarta-feira, na praia do Norte, em Santa Cruz, sendo a quinta etapa do circuito de qualificação (Qualification Series)) da Liga Mundial de Surf (WSL), que determina quem são os surfistas que vão obter as vagas europeias de qualificação para o circuito Challenger Series 2024 (que dá acesso à elite mundial).Com período de espera até ao próximo domingo, esta é uma prova de 3.000 pontos, na vertente masculina, contando com a participação de mais de 100 atletas, entre eles 20 portugueses, com destaque para Frederico Morais, ex-top mundial que ocupa atualmente o quinto posto das Challenger Series.