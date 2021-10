Três tenistas portugueses qualificados para os quartos de final em Alicante

João Sousa, 182.º do ranking mundial, venceu o indiano Sriram Balaji, 1.323.º da hierarquia, proveniente da qualificação, por 6-2, 3-6 e 6-4, em uma hora e 57 minutos.



Um português estará de certeza nas meias-finais, uma vez que Sousa vai defrontar nos 'quartos' Frederico Silva, 193.º do mundo, que bateu o alemão Mischa Zverev, 317.º da hierarquia, por 6-2 e 6-0, em apenas 55 minutos.



Este será o primeiro encontro em torneios profissionais entre os dois tenistas portugueses.



Nuno Borges, 273.º do 'ranking' ATP, afastou o espanhol Mário Vilela Martinez, 173.º da hierarquia, por 3-6, 6-3 e 6-1, em uma hora e 36 minutos, defrontando nos 'quartos' o vencedor do encontro entre o espanhol Feliciano Lopez, 108.º, e o francês Hugo Grenier, 203.º.