Três vitórias lusas na "Champions" de hóquei

Na primeira partida do dia, a jogar fora, o Óquei de Barcelos superiorizou-se à formação do Liceo, por 6-4, colocando-se em boa posição para assegurar um lugar na 'final four' da prova.



Depois, foi a vez de as "águias" conseguirem um triunfo tangencial (2-1) na visita ao Reus, e o FC Porto ganhou vantagem na eliminatória na receção à Oliveirense, com uma vitória por 4-2.



No outro encontro dos "quartos", os italianos do Trissino perderam em casa com os espanhóis do CE Noia, por 2-1.



Face aos resultados de quinta-feira, as decisões de todos os jogos que vão decidir os semifinalistas da competição ficam em aberto para a segunda mão da eliminatória, marcada para 10 de abril.



A "final four" está prevista para 10 e 11 de maio, na qual vai ficar conhecido o sucessor do Sporting como campeão europeu.



Os "leões", que foram eliminados na fase preliminar, venceram três das últimas cinco "Champions", com o FC Porto a triunfar em 2022/23 e o Trissino, de Itália, a quebrar o recente domínio luso, em 2021/22.