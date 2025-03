Triatleta João Silva sucede a Diana Gomes na Comissão de Atletas Olímpicos

João Silva, que disputou os Jogos Olímpicos Londres2012, Rio2016 e Tóquio2020, foi ‘promovido’ de vogal a presidente, até ao próximo processo eleitoral para o quadriénio 2025-2029, marcado para maio.



Na mesma reunião da direção da CAO, face à renúncia da anterior presidente, na passada quinta-feira, um dia depois de Fernando Gomes ter sido eleito para o COP, este órgão integrou ainda o remador Pedro Fraga, presente em Pequim2008, Londres2012 e Tóquio2020, por ser o primeiro atleta disponível, não eleito na Assembleia eletiva.



A CAO que é constituída por nove participantes nos Jogos Olímpicos, no ativo ou retirados, que tenham participado nas três últimas edições dos Jogos Olímpicos, ou seja, Rio2016, Tóquio2020 ou Paris2024, eleitos por estes atletas.



Esta estrutura vai ser liderada por João Silva, tendo o nadador Alexis Santos como vice-presidente, contando ainda com o velejador José Costa, a judoca Catarina Costa, o ciclista David Rosa, o canoísta Emanuel Silva e as atletas Cátia Azevedo e Marta Pen, além do agora integrado Pedro Fraga.