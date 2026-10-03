Triatleta Maria Tomé 11.ª classificada na etapa da Taça do Mundo de Roma

Triatleta Maria Tomé 11.ª classificada na etapa da Taça do Mundo de Roma

A triatleta portuguesa Maria Tomé foi hoje 11.ª classificada na prova de Elites femininas da Taça do Mundo de Roma, ao concluir o percurso em 59.57 minutos, mais 45 segundos do que a vencedora, a russa Diana Isakova.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Isakova venceu a prova em 59.12 minutos, apenas um segundo à frente da sueca Tilda Mansson, segunda, e 16 da norte-americana Taylor Spivey, terceira, numa prova em que, além de Tomé, Portugal esteve representado por Mariana Vargem, 56.ª, a 6.10.

Nas Elites masculinas, Miguel Tiago Silva foi o único dos dois portugueses a concluir a prova, ao ser 27.º, com mais 1.35 minutos do que o vencedor, o britânico Alex Yee, enquanto João Nuno Batista desistiu.

Yee cumpriu a prova em 53.47 minutos, deixando os segundo e terceiro classificados, os franceses Martin Hubner e Tristan Douche a 25 segundos.

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