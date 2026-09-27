Triatlo. Vasco Vilaça sagra-se Campeão do Mundo, Ricardo Batista conquista o bronze

Portugal conseguiu também ter mais um atleta no pódio, com Ricardo Batista a conquistar o bronze.





O atleta português de 26 anos garantiu o título mundial histórico ao terminar a superfinal na segunda posição, sendo ultrapassado apenas na linha de meta pelo australiano Matthew Hauser após um sprint eletrizante.



É o primeiro homem português a conquistar o título mundial de elites no triatlo. Em termos absolutos, Vilaça junta-se a Vanessa Fernandes, que alcançou a medalha de ouro feminina em 2007.



Para além do título de Vilaça, Ricardo Batista conquistou a medalha de bronze no ranking do campeonato mundial, após ter terminado a prova de Pontevedra no quarto lugar.



Vilaça entrou na grande finalíssima a liderar o ranking mundial. Como necessitava apenas de terminar no top 5 para assegurar o troféu máximo, geriu a corrida de forma perfeita.















